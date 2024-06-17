Внебрачный сын Жириновского получил гигантское наследство

Внебрачный сын покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн сообщил, что вступил в наследство. В интервью российской журналистке Ксении Собчак он рассказал, что большую часть своего имущества политик оставил партии, остальное распределил между родственниками.

По словам наследника, Жириновский по завещанию отдал партии 70% своих сбережений, а 20% распределил между тремя детьми - примерно по 6% каждому.

"Оставил счет, где было около 3 млрд рублей (около 34 млн долларов), - заявил наследник. - Я вступил в это наследство".

Также мужчина высказал мнение, что его отец был очень одинок и что у него "никогда не было жены, у него были сожительницы", потому что "он не семейный человек, он этого не хотел".

Отметим, что Эйдельштейн (урожденный Газдаров, по фамилии матери) был официально признан наследником политика по суду в июне текущего года.