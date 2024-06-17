Израиль взял под контроль «главное гнездо» ХАМАС

Как сообщают израильские телеграм-каналы, ЦАХАЛ взял под свой контроль район, который считается «сердцем» Рафаха и главным гнездом ХАМАС. Это оплот террористов, где с начала боевых действий были обнаружены самые сложные подземные сооружения.

ХАМАС разместил там боевые соединения и захватывает дома, чтобы создавать из них огневые точки и опорные пункты для оказания сопротивление израильским силам, говорится в сообщении.