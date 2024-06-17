Обама может заменить Байдена

44-й президент США Барак Обама может заменить нынешнего американского лидера Джо Байдена в ходе предстоящих выборов. Об этом пишет британское издание Daily Mail.

Отмечается, что партия демократов связывает эти риски с плохим состоянием здоровья Байдена. Решающим моментом станут дебаты с кандидатом в президенты от партии республиканцев Дональдом Трампом.

"Если Байден плохо проявит себя во время дебатов с Трампом, его могут заменить на другого кандидата, сославшись на проблемы со здоровьем", - говорится в информации.

Издание напомнило о случаях странного поведения Байдена, которые связывают с его возрастными проблемами. Также подчеркивается, что на официальных мероприятиях рядом с американским лидером часто можно заметить Обаму, который не раз помогал ему ориентироваться в пространстве.

В качестве других кандидатов, которые могут заменить Байдена, также называют Ненси Пелоси и Билла Клинтона. Однако Обама пользуется наибольшей популярностью среди избирателей как потенциальный кандидат на замену.