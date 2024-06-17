Турция помогла предотвратить теракт в Москве

Спецслужбы Турции предупредили российских коллег и помогли предотвратить в Москве второй теракт после атаки на торговый центр «Крокус Сити Холл». Об этом сообщила газета Hürriyet.

«После первого нападения на концертный зал террористическая группировка запланировала второй теракт. Они собирались напасть на переполненный торговый центр. Турецкая разведка предотвратила этот второй крупный теракт, связавшись с Москвой», - пишет обозреватель газеты Ханде Фырат.

Теракт, по данным издания, готовили боевики группировки «Вилаят Хорасан», которая связана с «Исламским государством».

Hürriyet отмечает, что турецкие спецслужбы длительное время отслеживали деятельность местной ячейки организации «Вилаят Хорасан», которая причастна к нападению на католическую церковь Святой Марии в Стамбуле в конце января. Спецслужбы вышли на ряд лиц, допросили их, после чего был установлен контакт с российской стороной.