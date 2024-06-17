Разведка Израиля предупреждала, но...

Военная разведка Израиля еще за три недели до атаки сообщала о том, что палестинское движение ХАМАС планирует масштабную атаку и захват заложников. Об этом пишет радиостанция Kan.

По ее данным, соответствующее донесение было подготовлено Подразделением 8200, которое входит в Управление военной разведки Армии обороны Израиля и специализируется на радиоэлектронной деятельности.

Как указывает радиостанция, документ поступал в различные подразделения еще 19 сентября прошлого года и был передан по меньшей мере одному высокопоставленному представителю разведки Израиля, однако его проигнорировали.

В донесении говорилось, что ХАМАС планирует захватить 200-250 заложников (во время атаки 7 октября было захвачено свыше 240 человек и около 1 200 убиты). В документе также отмечалось, что палестинские боевики проводят учения, на которых отрабатывают штурм военных опорных пунктов и городов, захват и перевозку заложников. Кроме того, в нем содержались внутренние инструкции ХАМАС о том, при каких обстоятельствах допускается убийство заложников.