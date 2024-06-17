После удара беспилотников в России мощный пожар на заводе с топливом

Украинские дроны ударили по резервуарам с топливом в городе Азов в Ростовской области РФ. Об этом объявил местный губернатор Василий Голубев.

«В Азове в результате атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами. По предварительным данным, жертв нет. Подразделением МЧС организовано тушение открытого огня», — сообщается в телеграм-канале губернатора.

Ранее российские телеграм-каналы сообщали, что местные жители слышали по меньшей мере пять взрывов в районе азовского порта.

Телеграм-канал «Это Ростов новости» пишет, что после налета украинских дронов в Азове вспыхнул мощный пожар на заводе по производству метанола.

Спустя некоторое время МЧС России сообщило, что экстренные службы тушат резервуар с нефтепродуктами в городе Азов Ростовской области. Пожар распространился нас 5 тыс. квадратных метров. Согласно сообщению МЧС, в тушении задействованы 73 спасателя и 21 единица техники. Пострадавших нет. За состоянием воздуха в районе происшествия следит Роспотребнадзор, следует из поста ведомства в Telegram. Пострадавших, как утверждает министерство, нет.