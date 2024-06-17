Демонстранты хотели проникнуть в резиденцию Нетаньяху

Израильская полиция задержала восемь демонстрантов во время акции протеста возле резиденции премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

Согласно сообщению издания, демонстранты предприняли попытку проникнуть в резиденцию главы правительства.

В пятницу израильская полиция задержала четырех человек за незаконную акцию протеста возле дома Нетаньяху в приморском городе Кейсария.