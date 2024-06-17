Демонстранты хотели проникнуть в резиденцию Нетаньяху
Израильская полиция задержала восемь демонстрантов во время акции протеста возле резиденции премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.
Согласно сообщению издания, демонстранты предприняли попытку проникнуть в резиденцию главы правительства.
В пятницу израильская полиция задержала четырех человек за незаконную акцию протеста возле дома Нетаньяху в приморском городе Кейсария.
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