Британия резко сократила продажу оружия Израилю

Количество разрешений на экспорт военной техники в Израиль, которые выдает правительство Великобритании, после начала боевых действий в секторе Газа сократилось более чем на 95%, упав до 13-летнего минимума. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на статистические данные.

В отличие от США, Британия не продает оружие Израилю напрямую, а выдает разрешения компаниям на продажу оружия с участием юристов, которые проверяют, соблюдают ли покупатели нормы международного права.

По подсчетам Reuters, стоимость одобренных Британией разрешений на продажу оружия в Израиль с 7 октября по 31 декабря 2023 года упала до 859 381 фунтов стерлингов – самый низкий показатель за этот период с 2010 года.

Большинство разрешений, утвержденных Британией после начала войны в Газе, касались товаров, перечисленных для «коммерческого использования», или нелетальных товаров – бронежилетов, шлемов или полноприводных автомобилей. При этом за октябрь-декабрь 2022 года британское правительство одобрило продажу оружия Израилю на 20 миллионов фунтов стерлингов, среди них боеприпасы для стрелкового оружия и компоненты для истребителей.