Солдаты товарища Кима снова пересекли границу Южной Кореи: произошла стрельба

Северокорейские солдаты, работающие в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи, во вторник пересекли границу с Югом, сообщает «Рёнхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS).

По данным JCS, около 20-30 северокорейских солдат с рабочими инструментами пересекли военную демаркационную линию в пределах демилитаризованной зоны на центральном участке границы около 8:30 утра по местному времени.

В свою очередь, южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы. После чего северокорейские солдаты вернулись на свою сторону границы.

Аналогичный случай произошел 9 июня.

Представитель JCS отметил, что, вероятно, инцидент имеет случайный характер. По его словам, с апреля Пхеньян размещает сотни военнослужащих в приграничных районах для проведения целого ряда мероприятий, таких как установка мин, возведение стен и строительство дорог для военных операций.