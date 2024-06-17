И Россия готовится к разрыву с Арменией
Переход Армении под «бумажный зонтик» США и НАТО сделает невозможным сохранение единого оборонного пространства с Россией и в рамках ОДКБ. Так сказал заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин в интервью «Комсомольской правде».
«Дальнейшее размывание суверенитета Армении в сфере безопасности и переход на западные лекала под «бумажный зонтик» США и НАТО просто сделает невозможным сохранение единого оборонного пространства с Россией и в рамках ОДКБ», - заявил Галузин.
Замминистра уверяет, что у России нет «привычки» вмешиваться во внутренние дела других государств и что Москва «искренне» дорожит связями с Арменией, старается «выстраивать их во взаимоуважительном и взаимовыгодном ключе».
При этом Запад, по словам Галузина, «рассматривает республику утилитарно, в качестве одного из инструментов гибридной войны против России и других стран Южного Кавказа. Цель ясна – использовать армянский «плацдарм» для формирования в регионе очередного очага напряженности».
«Представители США, Евросоюза и НАТО призывают Ереван к разрыву всех связей с Москвой, добиваются выхода из наших общих интеграционных объединений… Армению активно завлекают европерспективой. Несложно догадаться, что страну будут склонять к отказу от механизмов, которые обеспечивают ее экономике рекордный рост на протяжении последних лет», - сказал замглавы МИД РФ.
По словам Галузина, «от Еревана со временем потребуют покинуть еще и ЕАЭС, где именно республика является одним из основных выгодоприобретателей. Почти 40 процентов ее внешнеторгового оборота в прошлом году пришлось на страны объединения. Армения утратит возможность участия в формирующемся едином рынке энергоресурсов Союза».
Он выражает сожаление, что «под воздействием западных нарративов произошло резкое сужение двусторонних политических контактов. Из Еревана все чаще слышится необоснованная критика в адрес России, ОДКБ, сложившейся системы обеспечения безопасности. Это по меньшей мере неконструктивно и недальновидно».
Замглавы МИД РФ считает, что «полноформатное участие Еревана в работе ОДКБ отвечает чаяниям армянского народа, служит делу поддержания мира и стабильности на Южном Кавказе. Что бы ни обещали западники, подтолкнувшие армянские власти к «заморозке» участия в Организации, действенных альтернатив ОДКБ в качестве механизма обеспечения безопасности Армении сегодня нет».
По его словам, Москва не раз выражала «готовность обсуждать беспокоящие Ереван вопросы». Но «реакции на наши различные инициативы мы так и не получили. Рассчитываем, что армянскому руководству хватит политической мудрости для понимания иллюзорности обещаний Запада, критической важности отношений с Россией с точки зрения суверенитета, безопасности и экономического развития республики».