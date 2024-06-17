И Россия готовится к разрыву с Арменией

10:28

Переход Армении под «бумажный зонтик» США и НАТО сделает невозможным сохранение единого оборонного пространства с Россией и в рамках ОДКБ. Так сказал заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин в интервью «Комсомольской правде». «Дальнейшее размывание суверенитета Армении в сфере безопасности и переход на западные лекала под «бумажный зонтик» США и НАТО просто сделает невозможным сохранение единого оборонного пространства с Россией и в рамках ОДКБ», - заявил Галузин.

Замминистра уверяет, что у России нет «привычки» вмешиваться во внутренние дела других государств и что Москва «искренне» дорожит связями с Арменией, старается «выстраивать их во взаимоуважительном и взаимовыгодном ключе». При этом Запад, по словам Галузина, «рассматривает республику утилитарно, в качестве одного из инструментов гибридной войны против России и других стран Южного Кавказа. Цель ясна – использовать армянский «плацдарм» для формирования в регионе очередного очага напряженности». «Представители США, Евросоюза и НАТО призывают Ереван к разрыву всех связей с Москвой, добиваются выхода из наших общих интеграционных объединений… Армению активно завлекают европерспективой. Несложно догадаться, что страну будут склонять к отказу от механизмов, которые обеспечивают ее экономике рекордный рост на протяжении последних лет», - сказал замглавы МИД РФ. По словам Галузина, «от Еревана со временем потребуют покинуть еще и ЕАЭС, где именно республика является одним из основных выгодоприобретателей. Почти 40 процентов ее внешнеторгового оборота в прошлом году пришлось на страны объединения. Армения утратит возможность участия в формирующемся едином рынке энергоресурсов Союза».