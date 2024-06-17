Путин о «поддержке» Пхеньяна в войне в Украине

Россия высоко ценит поддержку Северной Кореи в «проведении военной операции» в Украине и поддерживает Пхеньян «в борьбе за независимость», заявил президент РФ Владимир Путин в статье для «Нодон синмун» («Рабочая газета»). Заявления президента РФ приводит РБК.

«Мы высоко ценим твердую поддержку КНДР в проведении российской специальной военной операции на Украине, солидарность с нами по ключевым международным вопросам, готовность отстаивать общие приоритеты и взгляды на площадке Организации Объединенных Наций», — говорится в публикации.

Путин назвал Северную Корею сторонником в противостоянии «стремлению коллективного Запада воспрепятствовать становлению многополярного миропорядка, основанного на справедливости, взаимном уважении суверенитета».

«Россия неизменно поддерживала и будет поддерживать КНДР и героический корейский народ в его противостоянии коварному, опасному и агрессивному врагу, в его борьбе за независимость, самобытность, право самому выбирать путь развития. Мы готовы также к тесному взаимодействию, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными», — заявил президент РФ.

По его словам, для этого страны будут развивать «неподконтрольные Западу механизмы торговли и взаимных расчетов», совместно противостоять ограничениям и «выстраивать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии».

18–19 июня пройдет первый с 2000 года визит российского президента в Северную Корею. Путин поедет туда по приглашению северокорейского лидера Ким Чен Ына, отмечали накануне в Кремле. В Белом доме пообещали внимательно следить за визитом Путина в Северную Корею.