В России под удар попала еще одна нефтебаза

В ночь на 18 июня был нанесен удар по еще одной нефтебазе в России – в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом со ссылкой на источники сообщает российское издание Astra.

По информации журналистов, был атакован терминал по перевалке наливных нефтепродуктов и химических грузов ООО «Югнефтехимтранзит». Возник пожар, повреждены трубопровод и технические помещения, никто не пострадал.

Официальной информации от Минобороны РФ или местных властей об этом не было.

Издание утверждает, что атака была совершена с помощью украинских ракет «Нептун».

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 июня в результате атаки беспилотников загорелись резервуары с нефтепродуктами в городе Азов Ростовской области РФ.