НАТО предупреждает Китай

Если Китай не изменит свою политику в отношении войны России против Украины, ему придется столкнуться с последствиями, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью BBC News.

Столтенберг сказал, что Пекин «пытается добиться двух результатов», пытаясь поддерживать и военные усилия России, и отношения с европейскими странами. «Это не сработает в долгосрочной перспективе», — заявил Столтенберг.

Отвечая на вопрос, что члены НАТО могут сделать в отношении поддержки Китаем России, Столтенберг сказал, что ведется «постоянный разговор» о возможных санкциях. По его словам, Китай «делится многими технологиями, такими как микроэлектроника, которые имеют ключевое значение для России в создании ракет и оружия, которое она использует против Украины».

Столтенберг добавил, что «на каком-то этапе нам следует подумать о каких-то экономических мерах, если Китай не изменит свое поведение».

BBC напоминает, что Пекин уже находится под некоторыми санкциями за поддержку России. В мае США объявили об ограничениях, которые коснутся около 20 компаний из Китая и Гонконга.