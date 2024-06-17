Согласно информации, документ был подписан в ходе визита во Францию главы оборонного ведомства Армении Сурена Папикяна.

Армения подписала с Францией контракт на закупку самоходных артиллерийских установок Caesar. Соответствующее заявление сделал руководитель французского Министерства обороны Себастьян Лекорню.

«Мы продолжаем укреплять наши оборонные отношения с Арменией. Состоялась теплая и продуктивная беседа с моим коллегой Суреном Папикяном. Новая важная веха – подписание контракта на приобретение пушек Caesar», – написал Лекорню в соцсети X.

САУ Caesar – 155-мм гаубица, установленная на шасси грузовика Renault Sherpa 10 с бронированной кабиной.

Подписание документа произошло в ходе визита министра обороны Армении Сурена Папикяна во Францию. Главы оборонных ведомств двух стран провели переговоры на выставке военной техники Eurosatory 2024 в Париже.