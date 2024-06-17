Франция поставит Армении Caesar новость дополнена
Армения подписала с Францией контракт на закупку самоходных артиллерийских установок Caesar. Соответствующее заявление сделал руководитель французского Министерства обороны Себастьян Лекорню.
Согласно информации, документ был подписан в ходе визита во Францию главы оборонного ведомства Армении Сурена Папикяна.
«Мы продолжаем укреплять наши оборонные отношения с Арменией. Состоялась теплая и продуктивная беседа с моим коллегой Суреном Папикяном. Новая важная веха – подписание контракта на приобретение пушек Caesar», – написал Лекорню в соцсети X.
САУ Caesar – 155-мм гаубица, установленная на шасси грузовика Renault Sherpa 10 с бронированной кабиной.
Подписание документа произошло в ходе визита министра обороны Армении Сурена Папикяна во Францию. Главы оборонных ведомств двух стран провели переговоры на выставке военной техники Eurosatory 2024 в Париже.
Париж начал предоставлять военную помощь Еревану в 2023 году. Первая партия бронеавтомобилей для армянской армии была доставлена через Грузию. В октябре 2023-го Лекорню заявлял, что Париж намерен продать Армении три радиолокационные системы Ground Master 200 (GM200). Также он анонсировал начало сотрудничества Еревана с производителем переносных зенитных ракетных комплексов Mistral — компанией MBDA. Кроме того, Лекорню обещал проводить обучение армянских военных противовоздушной обороне.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверял, что сотрудничество Армении с западными странами, в том числе с Францией и США, не направлено против других партнеров страны в области безопасности, а служит только установлению мира на Кавказе.