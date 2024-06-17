Предупреждение МЧС Азербайджана видео
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с началом сезона сбора урожая зерновых.
В обращении ведомства говорится, что заготовка зерна играет важную роль в обеспечении населения продуктами питания. В связи с этим защита зерновых полей от пожара является одним из важных условий обеспечения продовольственной безопасности в Азербайджане.
Ввиду этого, а также с учетом того, что сбор урожая приходится на жаркую погоду, Министерство по чрезвычайным ситуациям призывает население, в том числе владельцев фермерских хозяйств, всех лиц, принимающих участие в работах по уборке зерновых, строго придерживаться правил пожарной безопасности.
МЧС еще раз напоминает необходимые меры:
- категорически запрещается использовать открытый огонь, разжигать костры возле посевов. На этих участках должно быть специально отведенное место для курения;
- передвигаясь на транспорте вдоль посевных полей, не бросать окурки или недогоревшие спички, пропитанные легковоспламеняющимися жидкостями материалы, стеклянную посуду и осколки стекла;
- территорию вокруг зерновых полей необходимо очищать от сухой травы и мусора;
- зерноуборочная техника должна быть оснащена первичными средствами пожаротушения, необходимо провести пожарно-технический осмотр;
- категорически запрещается оставлять технику в полях после работы, производить заправку машин в ночное время, допускать разлив топлива и масел, хранить в комбайнах дополнительные горючие и смазочные материалы;
- участки, где собираются стога сена, следует оснастить первичными средствами для пожаротушения;
- в случае пожара следует, немедленно прекратив работы, проинформировать всех вокруг, постараться потушить огонь с помощью подручных первичных средств пожаротушения (огнетушитель, мотопомпа, вода, земля, плотная ткань и т. д.) и сообщить об этом на горячую линию «112».