Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с началом сезона сбора урожая зерновых.

В обращении ведомства говорится, что заготовка зерна играет важную роль в обеспечении населения продуктами питания. В связи с этим защита зерновых полей от пожара является одним из важных условий обеспечения продовольственной безопасности в Азербайджане.

Ввиду этого, а также с учетом того, что сбор урожая приходится на жаркую погоду, Министерство по чрезвычайным ситуациям призывает население, в том числе владельцев фермерских хозяйств, всех лиц, принимающих участие в работах по уборке зерновых, строго придерживаться правил пожарной безопасности.