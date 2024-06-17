Шарль Мишель может стать главой МИД Бельгии

Глава Евросовета Шарль Мишель может стать следующим министром иностранных и европейских дел Бельгии по истечении своих полномочий на текущем посту. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на неназванных бельгийских чиновников.

По их информации, назначение Мишеля на должность главы МИД имеет смысл, учитывая его опыт работы в качестве премьер-министра страны и председателя Европейского совета.

Кроме того, партия «Реформаторское движение», к которой принадлежит Мишель, показала высокие результаты на выборах во франкоязычной части Бельгии. Благодаря этому она может претендовать на несколько постов в бельгийском правительстве, включая портфель министра иностранных и европейских дел. По словам одного из источников, назначение Мишеля главой МИД Бельгии вполне реально.

10 июня сообщалось, что правительство Бельгии во главе с премьер-министром Александером Де Кроо уходит в отставку после тяжелого поражения его партии «Открытые фламандские либералы и демократы» на парламентских выборах.

Мишель занимает пост председателя Европейского совета с 1 декабря 2019 года. В настоящее время истекает его второй срок на этом посту, что исключает возможность переизбрания в соответствии с правилами сообщества. В 2014-2019 годах Мишель возглавлял правительство Бельгии, с 2011 по 2019 год был лидером либеральной партии «Реформаторское движение».