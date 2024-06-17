В Ереване сорвали флаг и герб России

В ереванском парке Победы сорвали флаг и герб России, установленные у памятника армянским и российским пограничникам, сообщили армянские СМИ.

Согласно сообщению, на условном пограничном столбе видны следы от сорванного российского герба, флаг разорван, остался лишь его клочок. При этом флаг и герб Армении сохранены.

В мэрии Еревана сообщили, что не несут ответственности за произошедшее, информацию необходимо уточнить у собственников территории.