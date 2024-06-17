В Ереване сорвали флаг и герб России
В ереванском парке Победы сорвали флаг и герб России, установленные у памятника армянским и российским пограничникам, сообщили армянские СМИ.
Согласно сообщению, на условном пограничном столбе видны следы от сорванного российского герба, флаг разорван, остался лишь его клочок. При этом флаг и герб Армении сохранены.
В мэрии Еревана сообщили, что не несут ответственности за произошедшее, информацию необходимо уточнить у собственников территории.
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