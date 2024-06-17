Россия и Северная Корея теперь стратегические партнеры

«Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами и организациями, о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР», - говорится в распоряжении президента России, опубликованном на официальном портале правовой информации.

МИД России разрешается в ходе переговоров о подписании Договора вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера.

«Считать целесообразным осуществить подписание Договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне», - говорится в документе.

Президент РФ во вторник прибудет в Пхеньян с государственным визитом. Помощник президента РФ Юрий Ушаков накануне рассказал журналистам о повестке визита, в том числе о подписании совместных документов. Один из документов – новый договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, он придет на смену основополагающим документам, подписанным между РФ и КНДР в 1961 году, в 2000 и 2001 годах. По словам Ушакова, договор «обусловлен глубокой эволюцией геополитической обстановки в мире и в регионе, а также произошедшими в двусторонних отношениях качественными изменениями за последнее время». Ушаков не стал конкретизировать, предполагает ли новый договор сотрудничество в военно-технической сфере.