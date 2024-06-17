Жеребьевка Лиги Европы: кто станет соперником «Зиря»?

Сегодня в 17:00 по бакинскому времени в Ньоне пройдет жеребьевка 1-го квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.

Азербайджан на этой стадии турнира представит вице-чемпион страны «Зиря». Команда Рашада Садыхова с рейтингом 4,025 балла будет среди «несеяных». Ее соперниками могут стать «сеяные» «Шериф» (Молдова), «Марибор» (Словения), «Тобол» (Казахстан), «Висла» (Польша), «Пафос» (Кипр) и «Пакш» (Венгрия).

Игры 1-го раунда пройдут 11 и 18 июля.

Жеребьевка 2-го раунда состоится завтра. Завтра также состоится жеребьевка 2-го раунда в Лиге чемпионов и Лиге конференций. Своих соперников узнают «Карабах», «Сабах» и «Сумгаит».