Для вступления в НАТО Украина должна выиграть войну против России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Что касается вступления Украины в НАТО, то напомню, что и альянс, и Соединенные Штаты заявляли, что сначала они должны выиграть эту войну», — сказал Кирби на брифинге.

Он также отметил, что после окончания войны у Украины «все равно останется протяженная граница с Россией и постоянная угроза безопасности для украинского народа».

По словам Кирби, Джо Байден «верит, что НАТО - это будущее Украины».

«Есть много вещей, которые должны быть сделаны, прежде чем они смогут присоединиться к альянсу, как и любой другой член альянса», - сказал Кирби, подчеркнув, что двустороннее соглашение о безопасности поможет Украине защитить себя, пока они работают над обеспечением «всего необходимого».

«Они могут подать заявку на вступление в НАТО. И мы считаем, что НАТО – это будущее Украины, и мы будем работать с ними на каждом шагу, чтобы этого достичь», - подытожил Кирби.