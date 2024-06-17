Почти сорокаградусную жару прогнозируют синоптики

В среду, 19 июня, в Баку и на Апшеронском полуострове преимущественно без осадков. Умеренный северо-западный ветер усилится утром и днем, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днем 31-36° тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм рт.ст., относительная влажность воздуха ночью 60-70%, днем 45-55%.

Завтра в большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, но днем в некоторых горных и предгорных районах ожидаются осадки, местами ливни, молнии, град. Умеренный восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днем 35-38° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 19-24° тепла.