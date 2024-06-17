Известный грузин рассказал о «сложной жизни» в Москве

Один из лидеров сборной Грузии Хвича Кварацхелия поделился воспоминаниями о своей «сложной жизни» в Москве, когда в первой половине 2019 года выступал за столичный «Локомотив».

«Потом я отправился в Россию, в Москву. Мне еще не было и 18 лет. Совсем юный и совершенно один. Мои родители сильно переживали, особенно отец. Это было очень сложное время для меня — в постоянном стрессе, вдали от родных», — цитирует его РБК.

По словам футболиста, тогда в его жизни большую роль сыграл соотечественник Соломон Кверквелия, тоже игравший в «Локомотиве», — помогал наладить общение с другими одноклубниками и даже иногда защищал.

«Но я был совершенно одинок. Жил на тренировочной базе, совершенно без друзей. Думая, что тогда там были только я и охранный персонал. Все остальные игроки жили где-то еще. Это было немного страшным местом, я не шучу. База находилась в глухом лесу, нельзя даже было выйти погулять из-за собак. Я жил там постоянно и никогда не ездил в центр Москвы. Вообще никуда», — рассказал грузинский полузащитник.