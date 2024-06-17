Фархад Мамедов 13:57

Как сообщал ранее haqqin.az, заместитель министра иностранных дел России, куратор отношений Москвы с республиками СНГ Михаил Галузин вновь заговорил о том, что Запад использует Армению как плацдарм и проводит «политику неоколониализма» на постсоветском пространстве. В интервью «Комсомольской правде» российский дипломат заявил, что Запад хочет «использовать и выбросить» Армению в гибридной войне против России. Москва же, как утверждает Галузин, «никогда не вмешивается» в дела стран ближнего зарубежья (так Россия называет бывшие советские республики - ред.) и никогда не использует против них элементы ни мягкой, ни жесткой силы. По его словам, Запад применяет в отношении этих республик философию «разделяй и властвуй». (Известно, что эта философия зародилась еще во времена царской России - ред.).

«Не секрет, что философия «разделяй и властвуй» активно применяется Западом в отношении нашего ближнего зарубежья. Цель очевидна – фрагментировать постсоветское пространство, рассорить наши страны и народы, навязать невыгодные схемы взаимодействия, вытолкнуть на задворки мировых процессов», — сказал Галузин. - Именно с такой абсолютно деструктивной повесткой США пытаются «осваивать» постсоветское пространство, а по сути, ведут линию на его «колонизацию». Российский дипломат считает, что тридцатилетний опыт государственности на постсоветском пространстве показал опасность «слепого следования инструкциям» заокеанских экспертов», реализация которых «ведет к полному подчинению интересам США и их сателлитов, разрушению социально-экономических устоев общества». По его словам, «печальные и поучительные примеры некогда процветавшей, а ныне в буквальном смысле обезлюдевшей и деиндустриализированной натовской Прибалтики» и той же Украины говорят сами за себя. Конечно, замминистра иностранных дел России, как и в других интервью и публичных выступлениях, на этот раз уделил особое внимание теме Армении. Он отметил, что Армению активно завлекают европерспективой. По словам Галузина, под воздействием западных нарративов произошло резкое сужение двусторонних политических контактов между Ереваном и Москвой.

Напомним, несколько дней назад премьер-министр Армении Никол Пашинян в выступлении в парламенте сделал эмоциональные заявления об ОДКБ, обвинил Беларусь в вооружении Азербайджана и объявил о разрыве отношений с Минском. Пашинян заявил, что Армения заморозила свою деятельность в ОДКБ и больше не вернется в эту организацию. На выступление Пашиняна в российских политических кругах прозвучали разные реакции. Многие призвали немедленно исключить Армению из ОДКБ, другие же заявили, что пришло время предпринять «решительные шаги», чтобы изменить нынешнюю внешнеполитическую ориентацию Еревана и вернуть его в орбиту Москвы. Последние «дебаты» между Арменией и Россией произошли на фоне значительного усиления двустороннего диалога между Ереваном и Вашингтоном. Накануне первый заместитель госсекретаря США по управлению и ресурсам Ричард Верма посетил Армению.