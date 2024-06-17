CША отправят Израилю 50 истребителей

Администрация Соединенных Штатов в ближайшее время объявит о крупной продаже Израилю вооружений, в том числе 50 истребителей F-15, на сумму в $18 млрд. Об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники.

По их данным, под давлением Белого дома два влиятельных законодателя-демократа, выступавшие против передачи еврейскому государству оружия, изменили свою позицию. Таким образом, сделка вряд ли будет заблокирована Конгрессом и станет одной из крупнейших продаж оружия Израилю с начала обострения палестино-израильского конфликта в октябре прошлого года. Вооружения будут оплачены за счет ежегодной военной помощи в $3,3 млрд, которую США выделяют еврейскому государству. По данным газеты Politico, в пакет вооружений будут включены ракеты класса «воздух - воздух».

Кроме того, источники WP подтвердили информацию некоторых СМИ, согласно которой вашингтонская администрация намерена направить Израилю партию, состоящую из 1,8 тыс. 2 000-фунтовых (907 кг) бомб и 1,7 тыс. 500-фунтовых (около 227 кг) бомб. Ранее поставка этих вооружений была приостановлена из-за опасений США по поводу масштабной израильской операции в городе Рафах на юге сектора Газа.