Туран Алиев (67 кг) в рывке занял 4-е место, подняв 120 кг. Золото взял молдованин Александр Балджи с результатом 124 кг.

В толчке Туран Алиев получил повреждение, которое не позволило ему взять вес. В итоге он завершил выступление с нулевым результатом.

В греческих Салониках продолжается юношеский чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди спортсменов до 15 и 17 лет.

Сегодня на помост выйдут еще два представителя Азербайджана. Туран Алиев (67 кг) выступит в соревнованиях штангистов до 17 лет, а Эльман Курданов – в этом же весе, но среди 15-летних.

На данный момент у Азербайджана 6 медалей - 3 золота, 1 серебро и 2 бронзы.

Три золотые награды в активе Кямрана Хаппаева (61 кг, до 15 лет), серебро взяла Нурай Абилова (40 кг, до 15 лет), две бронзы - Малика Бичекуева (55 кг, до 15 лет).

Всего в Салоники из Азербайджана прилетели 18 спортсменов. Полный состав нашей команды:

U-15 – Нурай Абилова (40 кг), Малика Бичекуева (55 кг), Арзу Гадимова (76 кг), Рахман Мардалиев (49 кг), Кямран Хаппаев (61 кг), Абдулгусейн Гусейнов (61 кг), Эльман Курданов (67 кг), Иса Алиев (73 кг), Аллахверди Гарагезов (89 кг), Аслан Амирасланов (89 кг), Магомедали Мамедзаде (96 кг), Султан Султанов (102 кг), Садиг Алигулиев (свыше 102 кг);

U-17 – Мелек Гусейнли (свыше 81 кг), Туран Алиев (67 кг), Акиф Абдуллаев (73 кг), Гусейн Гейдаров (81 кг), Мамед Ахмедзаде (96 кг).

На чемпионате Европы принимают участие 243 спортсмена и 218 спортсменок из 36 стран. Соревнования завершатся 23 июня.