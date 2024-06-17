Азербайджан в мировом рейтинге по зарплатам

В рейтинге стран по валовой среднемесячной заработной плате, по данным CEOWORLD Magazine, Азербайджан на начало 2024 года оказался на 99-м месте из 196 в мире. Согласно данным исследования, заработная плата в стране составила 494 доллара США.

Среди стран СНГ самая высокая зарплата в России (2 159 долларов США), Казахстане (673 доллара США). Ниже Азербайджана в рейтинге расположились Украина (430 долларов США), Узбекистан (351 доллар США), Кыргызстан (228 долларов США) и Таджикистан (169 долларов США).

Самая высокая заработная плата в мире, по данным рейтинга, наблюдалась в Швейцарии - 8 111 долларов США. В тройке стран-лидеров также оказались Люксембург (6 633 доллара США) и США (6 455 долларов США). Самая низкая заработная плата наблюдалась в Лесото (24 доллара США), Анголе (27 долларов США) и Малави (31 доллар США).