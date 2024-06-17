Сыграет ли Мбаппе на Евро-2024?

Президент Французской федерации футбола (FFF) Филипп Диалло высказался по поводу травмы нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в матче с Австрией на Евро-2024.

«Новости были довольно обнадеживающими, поскольку речь не идет об операции. Что касается его участия в оставшейся части турнира, то называть сроки пока преждевременно», - приводит слова Диалло RMC Sport.

Ранее появилась информация, что Мбаппе пропустит все матчи группового этапа Евро-2024. В конце матча 1-го тура группового этапа с Австрией (1:0) Килиан в столкновении получил травму в виде перелома носа.