Дмитрий Рой, автор haqqin.az 15:31

Сотрудников Следственного комитета (СК) и Министерства внутренних дел (МВД) России обязали вербовать обвиняемых и подозреваемых на войну против Украины. Руководство ведомств направило такие предписания во все региональные управления несколько месяцев назад. Массовой мобилизации российская власть боится до судорог, хватанув с ней горя в начале войны в Украине. Но СВО без регулярного вливания в нее свежего «пушечного мяса» сама себя не выиграет, а потому приходится вербовать на нее обвиняемых и подозреваемых еще до того, как они получат тюремный срок. Что, кстати, вполне экономически выгодно. Не надо содержать их в СИЗО, этапировать в колонии, тратиться на питание и охрану. И если раньше блатная романтика была «украл, выпил – в тюрьму», то в современной России она выглядит: «украл, выпил – на войну».

А еще в «добровольцы» активно вербуют с большой задолженностью по ЖКХ, злостных неплательщиков алиментов, трудовых мигрантов, жителей депрессивных регионов – словом, всех, до кого удается дотянуться. Так и возникает ситуация, о которой недавно с гордостью поведал участникам ПМЭФ Владимир Путин: «В РФ нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Более 300 тысяч человек пришли в военкоматы и заключили контракт в прошлом году, в этом году — уже свыше 160 тысяч». О качестве этого завербованного контингента говорить не приходится – но другого у российских властей нет. А для излюбленной генералами тактики, когда тысячи кладутся в боях за «избушку лесника» и прилегающих к ней три сарая, и такой контингент вполне подойдет. Во-первых, не жалко. Во-вторых, преступники, должники и пьющие от безысходности мужики на Руси никогда не переведутся. Во всяком случае, на эту «спецоперацию» таких вполне себе хватит. И зачем при таких исходных данных Кремлю мобилизация? Ведь это отдельный, дорогостоящий и очень сложный процесс, который, как и любое системное явление, требует наличия собственной инфраструктуры. А реформы Сердюкова эту инфраструктуру полностью уничтожили, что и показал 2022 год, когда опытным путем стало очевидно: просто собрать несколько сот тысяч человек в большой гурт - это еще не мобилизация.