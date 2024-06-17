Украл, выпил – на войну о злободневном
Сотрудников Следственного комитета (СК) и Министерства внутренних дел (МВД) России обязали вербовать обвиняемых и подозреваемых на войну против Украины. Руководство ведомств направило такие предписания во все региональные управления несколько месяцев назад.
Массовой мобилизации российская власть боится до судорог, хватанув с ней горя в начале войны в Украине. Но СВО без регулярного вливания в нее свежего «пушечного мяса» сама себя не выиграет, а потому приходится вербовать на нее обвиняемых и подозреваемых еще до того, как они получат тюремный срок.
Что, кстати, вполне экономически выгодно. Не надо содержать их в СИЗО, этапировать в колонии, тратиться на питание и охрану. И если раньше блатная романтика была «украл, выпил – в тюрьму», то в современной России она выглядит: «украл, выпил – на войну».
А еще в «добровольцы» активно вербуют с большой задолженностью по ЖКХ, злостных неплательщиков алиментов, трудовых мигрантов, жителей депрессивных регионов – словом, всех, до кого удается дотянуться. Так и возникает ситуация, о которой недавно с гордостью поведал участникам ПМЭФ Владимир Путин: «В РФ нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Более 300 тысяч человек пришли в военкоматы и заключили контракт в прошлом году, в этом году — уже свыше 160 тысяч».
О качестве этого завербованного контингента говорить не приходится – но другого у российских властей нет. А для излюбленной генералами тактики, когда тысячи кладутся в боях за «избушку лесника» и прилегающих к ней три сарая, и такой контингент вполне подойдет. Во-первых, не жалко. Во-вторых, преступники, должники и пьющие от безысходности мужики на Руси никогда не переведутся. Во всяком случае, на эту «спецоперацию» таких вполне себе хватит.
И зачем при таких исходных данных Кремлю мобилизация? Ведь это отдельный, дорогостоящий и очень сложный процесс, который, как и любое системное явление, требует наличия собственной инфраструктуры. А реформы Сердюкова эту инфраструктуру полностью уничтожили, что и показал 2022 год, когда опытным путем стало очевидно: просто собрать несколько сот тысяч человек в большой гурт - это еще не мобилизация.
И строить ее заново - это фактически создавать параллельную армию в дополнение к уже имеющейся, чего российский бюджет и административный ресурс откровенно не потянут. Да и время массовых армий ушло в прошлое еще в XX веке. И хотя российская армия ведет боевые действия по канонам Первой мировой, сути это не меняет, поэтому ей приходится обходиться нынешней эрзац-мобилизацией социальных низов. Дешево, как говорится, и сердито.
А главное – вполне привычно для российской власти, для которой создание эрзацев или симулякров является наиболее привычным делом, чего не коснись – от автопрома до военного строительства. И менять эти подходы она не собирается. Ведь еще не все сусеки подметены, еще не все из них выскребли. Ну а народ для российских властей давно уже стал второй нефтью.