Нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг сломал руку болельщику ударом на разминке перед матчем открытия чемпионата Европы-2024 с Шотландией (5:1). Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, форвард немецкой национальной команды пробивал по воротам и попал в 43-летнего фаната, который сидел в первом ряду за воротами. В итоге мужчина следил за матчем открытия Евро-2024 из больницы. Сообщается, что болельщику не потребовалась операция, и он был отпущен из медицинского учреждения после полуночи.

Сам Фюллькруг вышел в том матче на замену и забил один из голов сборной Германии.