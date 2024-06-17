Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 16:10

В понедельник, 17 июня, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распустил военный кабинет, созданный вскоре после нападения ХАМАС и начала войны в Газе. Вполне ожидаемое решение, особенно после того, как два его члена, Бени Ганц и Гади Айзенкот, вышли из него, так и не дождавшись от израильского премьера ответа на вопрос, куда стране двигаться дальше – стремиться к миру или увязать в трясине войны.

Похоже, что на этот вопрос и у самого Нетаньяху нет четкого ответа. Война до победного с перспективой опустить авторитет Израиля в мире до нуля и рассориться с США, а заодно и с блоком арабских стран, с которыми все только началось налаживаться? Или мирные соглашения с ХАМАС, которые ничего на перспективу не дадут, а всего лишь на время заморозят конфликт? Решение о роспуске «военного кабинета» произошло в тот момент, когда Израилю предстоит принять важные и трудные решения, к выработке которых правительство еврейского государства еще и не приступало, поскольку стратегические подходы не сформированы. А ответить на вопрос «как?» невозможно, не ответив на вопрос «зачем?» Критики Нетаньяху говорят, что на принятие решений влияют ультранационалисты в нынешнем кабинете и его желание остаться у власти. Нетаньяху, естественно, это категорически отрицает, утверждая, что в первую очередь он руководствуется интересами страны. Избегая в то же время ответа на вопрос, в чем конкретно они на данный момент заключаются.

А между тем война продолжается, и уже сейчас понятно, что заявления израильского премьера о «разгроме основных сил ХАМАС» были излишни, мягко говоря, оптимистичны. Как было это недостижимо и раньше, так и остается недостижимым сейчас. Нетаньяху словно забыл, что ХАМАС – это не регулярная армия, которую можно разгромить на поле боя, что это совершенно иной противник, требующий иных подходов, и не все они должны быть военными. Ликвидировать «кабинет войны» ему было просто необходимо, поскольку ушедших из него Бени Ганца и Гади Айзенкота вполне могли заменить Итамар Бен-Гвир и Бецалель Смотрич – «министры-экстремисты», как их называют. И тогда возникла бы весьма пикантная ситуация, когда Нетаньяху оказался бы в этом кабинете самым левым, в той роли, которую он всегда старательно избегал, предпочитая, чтобы ее исполняли другие - те же центристы или левые. Трагедия Нетаньяху, как человека и как политика, на мой взгляд, заключается в том, что он переоценил значимость традиционных реакций, принятых в израильском истеблишменте на те или иные события.