Российские военные обезглавили украинского солдата

«Новые ужасные доказательства преступной политики РФ, направленной на уничтожение украинцев. Мы получили информацию, что российские командиры отдали приказ не брать в плен украинских военнослужащих, а убивать их с нечеловеческой жестокостью — путем обезглавливания. Факт обезглавливания украинского защитника зафиксирован в Донецкой области.

Это ужасное варварство, которому не место в 21-м веке. И это очередное доказательство, что военные преступления, которые совершает агрессор — не единичные инциденты, а спланированная стратегия российского режима. Эти преступные приказы были отданы на уровне руководства батальона и против оккупационных войск. Не оставим эти преступления безнаказанными. Призываю весь цивилизованный мир к изоляции и наказанию страны-террориста», - подчеркнул Костин.