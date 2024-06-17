Армения хочет новые индийские ракеты

Армения расширяет свою стратегию оборонных закупок, стремясь получить от Индии беспилотники и ракеты класса «земля-воздух» средней дальности. По сообщениям индийских СМИ, Армения приобрела систему Akash 1S и ведет переговоры о приобретении индийско-израильских ЗРК средней дальности MR-SAM и ЗРК Akash NG.

Индия пока не начала поставки системы Akash 1S, которые ожидаются в следующем году. MR-SAM, разработанный в сотрудничестве с Израилем, уже находится в производстве. Akash NG, усовершенствованная версия Akash, ждет заказов от индийской армии, что может задержать его доступность на 2-3 года.

Армения планирует провести техническую оценку систем MR-SAM и Akash NG после поставки Akash 1S, чтобы убедиться в их соответствии своим оборонным требованиям. Источники idrw.org указывают, что MR-SAM является предпочтительным вариантом из-за его доступности и налаженной производственной линии.