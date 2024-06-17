Путина охраняют военные самолеты ВИДЕО
Президент России Владимир Путин начал летать по России в сопровождении истребителей, пишут оппозиционные российские СМИ.
Жители Якутска, куда сегодня прилетел Путин, засняли как минимум один истребитель Су-30СМ, сопровождавший борт российского президента.
Издание пишет, что это первый подтвержденный визуально случай с начала войны, когда борт Путина в России сопровождают военные самолеты. До этого подобная практика применялась лишь за границей.
Путин начал летать по России в сопровождении истребителей pic.twitter.com/5qTvEgvGih— Newsfeed (@Newsfeed883920) June 18, 2024