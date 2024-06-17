Миллионеры бегут из Британии и Китая

Великобритания и Китай в этом году потеряют самое большое число миллионеров. Ожидается, что из Британии уедут 9 500 миллионеров, что более чем в два раза превышает показатель прошлого года, а из Китая - 15 200 миллионеров.

"В то время как мир переживает идеальный шторм геополитической напряженности, экономической неопределенности и социальных потрясений, миллионеры голосуют ногами в рекордном количестве", - цитирует Доминика Волека, руководителя группы по работе с частными клиентами Henley, издание Bloomberg.

Недавний всплеск отъезда ультрабогатых жителей Великобритании - это ускорение тенденции, которая началась примерно во время Brexit. Согласно отчету, с 2017 по прошлый год страна потеряла 16 500 миллионеров из-за миграции. Отток населения - это обратная тенденция для страны, которая на протяжении десятилетий служила магнитом для богатых семей из Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока, которые в основном стекались в Лондон.

Более 7% миллионеров, которые, по прогнозам, переедут в другие страны в этом году, покинут Великобританию. Это отражает "постоянное накопление факторов", которые делают страну менее привлекательной для богатых, включая Brexit, энергетический кризис, войну в Украине и последующий рост инфляции, говорит Ханна Уайт, исполнительный директор Института управления в Лондоне.

Консерваторы и лейбористы пообещали отменить льготный налоговый режим для не домицилированных резидентов - богатых иностранцев, живущих в Великобритании. Лидер лейбористов Кейр Стармер имеет дополнительные планы по налогообложению богатых.

Хотя Стармер называет себя "социалистом", он пообещал сделать лейбористов "партией создания богатства". Он и его будущий министр финансов Рейчел Ривз заявили, что у них нет планов по введению дополнительных налогов на богатство и прирост капитала.

Главным направлением для миллионеров являются ОАЄ, в которые в этом году приедут 6700 богатых людей, в том числе россиян. Хотя в прошлом году приток россиян замедлился, это было частично компенсировано увеличением числа европейцев и британцев. По словам Хенли, за последнее десятилетие число миллионеров, проживающих в Дубае, выросло на 78%.

Благодаря нулевым налогам на доходы физических лиц, удобному часовому поясу на нескольких континентах и аэропорту мирового класса, ОАЭ прилагают целенаправленные усилия для привлечения богатых людей. И Абу-Даби, и Дубай создали сложные финансовые рынки, чтобы привлечь международные компании и семейные офисы.

США заняли второе место по количеству новоприбывших миллионеров - 3 800 человек, за ними следует Сингапур с 3 500 ожидаемыми прибытиями.