18:40

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал Виктору Орбану возможность отказаться от участия в деятельности НАТО по поддержке Украины, если его назначат генеральным секретарем альянса. Об этом пишет The Financial Times.

Рютте поддерживают 29 из 32 стран НАТО, но премьер-министр Венгрии, наиболее пророссийски настроенный член альянса, преградил ему путь. Рютте и Орбан, ранее конфликтовавшие, встретились в кулуарах ужина лидеров ЕС в Брюсселе. Это дало надежду на снятие блокировки Будапешта, требующей единогласия членов альянса. Голландский премьер пообещал, что при нем Венгрия сможет отказаться от участия в деятельности НАТО по поддержке Украины за пределами стран альянса, сообщили два человека, осведомленные о ходе обсуждения. Пресс-секретарь Рютте заявил, что они подтвердят договоренности в письменном виде и сосредоточатся на будущем.

*** 18:07



Будапешт не поддержит переназначение Урсулы фон дер Ляйен председателем Еврокомиссии (ЕК) на второй срок. Об этом сообщила европейская версия газеты Politico со ссылкой на венгерского министра по делам ЕС Яноша Боку.