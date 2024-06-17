Орбану предложили сделку обновлено 18:40
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал Виктору Орбану возможность отказаться от участия в деятельности НАТО по поддержке Украины, если его назначат генеральным секретарем альянса. Об этом пишет The Financial Times.
Рютте поддерживают 29 из 32 стран НАТО, но премьер-министр Венгрии, наиболее пророссийски настроенный член альянса, преградил ему путь.
Рютте и Орбан, ранее конфликтовавшие, встретились в кулуарах ужина лидеров ЕС в Брюсселе. Это дало надежду на снятие блокировки Будапешта, требующей единогласия членов альянса.
Голландский премьер пообещал, что при нем Венгрия сможет отказаться от участия в деятельности НАТО по поддержке Украины за пределами стран альянса, сообщили два человека, осведомленные о ходе обсуждения.
Пресс-секретарь Рютте заявил, что они подтвердят договоренности в письменном виде и сосредоточатся на будущем.
*** 18:07
Будапешт не поддержит переназначение Урсулы фон дер Ляйен председателем Еврокомиссии (ЕК) на второй срок. Об этом сообщила европейская версия газеты Politico со ссылкой на венгерского министра по делам ЕС Яноша Боку.
Министр указал при этом, что власти Венгрии не против остальных имен в списке кандидатов на высшие должности в Евросоюзе. Бока отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пока не принял решение о том, к какой фракции страна должна примкнуть в Европарламенте: к "Европейским консерваторам и реформистам" или к крайне правой группе "Идентичность и демократия".
По его мнению, существующим правым партиям в ЕС нужна "реструктуризация", которую сложно представить без участия венгерской правящей партии ФИДЕС.
18 июня глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что главы государств и правительств Евросоюза не достигли соглашения о переназначении фон дер Ляйен на пост председателя ЕК. По его словам, вопрос о назначении глав Еврокомиссии, Евросовета и внешнеполитической службы ЕС будет решен до конца июня. Как ожидается, вопрос назначения руководящих постов евроинститутов будет в центре внимания саммита ЕС 27-28 июня в Брюсселе.