Баку предупреждает власти Армении и Франции

«Несмотря на предупреждения азербайджанской стороны, обеспечение Францией Армении смертоносными и наступательными артиллерийскими установками и другими видами оружия является очередным доказательством провокационной деятельности Франции в регионе Южного Кавказа». Об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

«В средствах массовой информации сообщается о подписании контракта на покупку-продажу самоходных артиллерийских установок Caesar между Францией и Арменией.

Министерство обороны Франции в своем заявлении в октябре прошлого года утверждало, что поставляемая Армении военная техника носит оборонительный характер, однако нынешняя военная сделка по оснащению Армении смертоносным оружием является очередным проявлением лицемерия французского руководства.

Режим Макрона, проводящий политику милитаризации и геополитических интриг в регионе Южного Кавказа, препятствует нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и обеспечению устойчивого мира в регионе. Проводящее деструктивную и предвзятую политику нынешнее руководство Франции, оставшееся вне процессов нормализации и региональных процессов, не может простить это Азербайджану, и поэтому продолжает свою деструктивную политику.

Армения является государством, совершившим военную агрессию и оккупацию против Азербайджана. Постоянный член Совета Безопасности ООН, Франция, вооружая Армению, имеющую опыт кровавой военной агрессии, и поддерживая реваншистскую политику армянского руководства, проявляет политическую безответственность и прокладывает путь к новой войне.

Франция как колониальная империя исторически имеет богатый опыт создания очагов войны и конфликтов в различных частях мира, что вызывает отвращение. Процессы, происходящие в Новой Каледонии и других заморских колониальных территориях, эксплуатация местных народов, разграбление их природных ресурсов, изменение демографического состава этих территорий в результате расистской политики, подавление протестов с применением силы и оружия – все это свидетельствует о подлинной сущности режима Макрона. Вместо того чтобы решать эти коренные проблемы, являющиеся позорным наследием колониализма, и положить конец неоколониализму, Франция ведет грязную пропагандистскую и дезинформационную кампанию против Азербайджана.

Мы заявляем, что за обострение ситуации в регионе Южного Кавказа и возникновение нового очага войны полную ответственность будут нести реваншистское руководство Армении и диктатура Макрона», — отмечается в заявлении.