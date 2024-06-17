В Варшаве массово готовят убежища

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что власти города начали готовить запасы воды и электрогенераторов в бункерах и убежищах. Об этом сообщает wPolityce.

По его словам, городские власти готовят склады, чтобы там хранить дополнительное оборудование, например, генераторы. Тшасковский подчеркнул, что необходимо быть готовым к любой ситуации.

По словам Тшасковского, в убежищах, включая переоборудованные подземные парковки и метро, смогут укрыться до 3 млн человек при нынешнем населении Варшавы в 1,8 млн горожан.