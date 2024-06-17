Нетаньяху о визите Блинкена: У нас был откровенный разговор...

"Когда госсекретарь [США Энтони] Блинкен недавно был здесь, в Израиле, у нас состоялся откровенный разговор, я сказал, что глубоко ценю поддержку США, оказываемую Израилю с самого начала войны. Но я также сказал кое-что еще: я сказал, что задержка администрацией поставок вооружений и боеприпасов Израилю в последние месяцы - это немыслимо. Израиль, ближайший союзник Америки, борется за свое существование, борется против Ирана и других наших общих врагов", - заявил премьер в видеообращении, распространенном его канцелярией.

По словам Нетаньяху, госсекретарь в ходе беседы заверил его, что вашингтонская "администрация денно и нощно работает над устранением этих узких мест". "Я, конечно, надеюсь, что это так. Так и должно быть. Во время Второй мировой войны [премьер-министр Великобритании Уинстон] Черчилль сказал Соединенным Штатам: "Дайте нам инструменты, и мы сделаем всю работу". А я говорю: "Дайте нам инструменты, и мы закончим работу намного быстрее", - заключил глава правительства.