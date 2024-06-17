Болельщики Грузии и Турции уже успели подраться видео
Болельщики сборных Грузии и Турции устроили драку на стадионе перед началом матча чемпионата Европы по футболу. Соответствующее видео распространили зарубежные СМИ.
June 18, 2024
Сектор с турецкими болельщиками располагается за воротами. На углу рядом с ним находятся болельщики сборной Грузии. Часть болельщиков спрыгнули со своих мест и устроили потасовку. Также обе стороны бросали посторонние предметы с одного сектора на другой.
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