Болельщики Грузии и Турции уже успели подраться видео

Болельщики сборных Грузии и Турции устроили драку на стадионе перед началом матча чемпионата Европы по футболу. Соответствующее видео распространили зарубежные СМИ.

Сектор с турецкими болельщиками располагается за воротами. На углу рядом с ним находятся болельщики сборной Грузии. Часть болельщиков спрыгнули со своих мест и устроили потасовку. Также обе стороны бросали посторонние предметы с одного сектора на другой.