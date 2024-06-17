Бои в Рафахе: уничтожены десятки террористов

Согласно информации, бойцы 401-й бригады уничтожают террористическую инфраструктуру и десятки вооруженных террористов в наземных и подземных боях. Военная разведка снабжает боевые части необходимой информацией, благодаря которой бойцы проводят целенаправленные рейды.

Пресс-служба ЦАХАЛа рассказывает о боестолкновении, в ходе которого в Тель-Султане бойцы 932-го батальона уничтожили трех вооруженных террористов. По наводке бойцов, самолет ВВС нанес удар по террористам и ликвидировал их. Сразу после этого войска провели рейды и зачистили здания, из которых вышли террористы.

В другом боестолкновении бойцы ЦАХАЛ ликвидировали террористов, обстрелявших войска ракетами и минометами. В этом районе было обнаружено большое количество гранат, взрывных устройств и противотанковых ракет малой дальности.