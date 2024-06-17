Шольц: Нам приключения не нужны

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что власти ФРГ будут проводить благоразумную политику в ситуации вокруг Украины и не пойдут на какие-либо приключения. Его слова приводят зарубежные СМИ.

"Я могу тут еще раз заверить: все могут положиться на то, что благоразумие продолжит отличать политику, которую проводит возглавляемое мною правительство. Как это было в прошлом, так и останется в будущем", - заявил он на пресс-конференции после встречи с главами восточногерманских федеральных земель.

"Все те, кто по праву беспокоится из-за таких серьезных конфликтов, могут быть уверены, что нечего опасаться каких-то приключений со стороны германской политики", - добавил Шольц.

По его словам, своими задачами Берлин считает обеспечение безопасности Европы и того, "чтобы Украина могла защищать свою независимость".

Канцлер также призвал "никогда не терять из виду и перспективу снова сделать возможными безопасность и сплоченность в Европе".

В этой связи Шольц назвал прошедшую в Швейцарии конференцию по Украине "только первым маленьким шагом".

"Но тем не менее первый маленький шаг, из которого мы хотим обязательно сделать большее", - подчеркнул он.