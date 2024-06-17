Мэр Парижа призвала Макрона отправить армию в Армению
Ряд политиков и общественных деятелей Франции подписали открытое письмо президенту Эммануэлю Макрону с призывом отправить в Армению миротворческий контингент. Об этом сообщает издание Le Point.
Под письмом подписались мэр Парижа Анна Идальго, экс-глава МИД Франции Бернар Кушнер и другие известные личности.
Среди подписавших письмо: председатель партии «Республиканцы» Эрик Чотти, депутат Европарламента Франсуа-Ксавье Беллами, председатели региональных законодательных собраний Иль-де-Франс (Валери Пекресс), О-де-Франс (Ксавье Бертран), Овернь-Рон-Альп (Лоран Васкес), мэр Ниццы Кристиан Эстрози, представители греческих (включая кипрские) и курдских организаций Франции, а также журналисты, писатели и историки.