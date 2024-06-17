В США заявили о нехватке пилотов

Военно-воздушные силы США фиксируют увеличение нехватки пилотов более чем в два раза за последние 14 лет. Об этом сообщил заместитель начальника штаба ВВС США генерал Эдриан Спейн, передают зарубежные СМИ.

"Это не новая проблема. 14 лет назад нам не хватало порядка 800 пилотов, сейчас это число выросло до 1,8 тыс. или около того", - сказал он, выступая на конференции, организованной Американской ассоциацией военно-воздушных и космических сил США.

Спейн, отвечающий за проведение операций американских ВВС, уточнил, что программу подготовки проходят порядка 1,3 тыс. летчиков ежегодно.

Генерал подтвердил, что ВВС США сократили общее число летных часов с 1,1 млн до 1,06 млн в год. "Моя цель состоит в том, чтобы преодолеть этот рубеж, поскольку он слишком мал для истинных требований к готовности сил, которые у нас есть, и операторов, которые у нас есть, однако мы не достигали налета более 1,1 млн часов в течение очень долгого времени", - отметил он.