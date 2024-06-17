Английский болельщик уснул на стадионе на матче с Сербией и… проспал до 4 утра

Английский болельщик заявил, что проспал на стадионе до утра после игры сборной Англии против Сербии (1:0) на Евро-2024 в Гельзенкирхене.

«Я только что проснулся. Сейчас четыре часа утра. Я продрог на стадионе «Шальке», – говорит английский фанат на видео, которое он записал, проснувшись на пустом стадионе.

Болельщик английской сборной продемонстрировал кадры, на которых он запечатлен на верхнем ярусе пустого стадиона. Его ролик набрал тысячи просмотров в социальных сетях. Зрители задаются вопросами: как охрана и сотрудники стадиона могли не заметить человека на трибуне после игры, а также, сколько пива должен был выпить мужчина, чтобы проспать на стадионе до 4 утра.