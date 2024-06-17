Блинкен о поставках оружия Израилю

Поставки оружия Израилю не прекращались, а на паузе находится передача партии мощных бомб. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, его слова приводят зарубежные СМИ.

«Как вы знаете, мы продолжаем оценивать одну поставку, о которой говорил президент [США Джо] Байден, касающуюся 2000-фунтовых бомб, из-за наших опасений по поводу их использования в таком густонаселенном районе, как Рафах, и эта оценка еще проводится», — сказал Блинкен.

Он добавил, что оружие поставляется в обычном режиме «с целью убедиться, чтобы у Израиля было все необходимое для самозащиты в условиях множества вызовов».