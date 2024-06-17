МИД Швеции вызвал российского посла

Посол России в Стокгольме Виктор Татаринцев был вызван в МИД Швеции в связи с инцидентом с российским самолетом, который, по утверждению шведской стороны, якобы нарушил 14 июня воздушное пространство королевства. Об этом говорится в заявлении шведского внешнеполитического ведомства.

Согласно тексту, опубликованному на сайте правительства королевства, "18 июня Министерство иностранных дел вызвало посла РФ, чтобы выразить [ему] свою позицию <...>".

Как утверждалось в сообщении шведских ВС, днем 14 июня российский бомбардировщик Су-24 "нарушил воздушные границы Швеции к востоку от острова Готланд". По версии шведской стороны, самолет, несмотря на предупреждения, проследовал намеченным курсом, в связи с чем потребовалось поднять в воздух истребители JAS 39 Gripen.