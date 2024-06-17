Первый визит действующего президента РФ в Северную Корею состоялся в июле 2000 года. Тогда Путин встречался с отцом нынешнего руководителя КНДР Ким Чен Иром.

Так украсили Пхеньян к первому за 24 года визиту президента России Владимира Путина в Северную Корею.

*** 21:45



Правительственный самолет Ил-96-300 президента России Владимира Путина совершил посадку в аэропорту Сунан близ Пхеньяна около 2:22 по местному времени (21:22 по Баку - ред.). Об этом российским СМИ стало известно из данных портала мониторинга воздушных судов Flightradar24.

Переговоры российской и северокорейской делегации должны начаться 19 июня в 07:30 (по Баку - ред.), а в 09:00 состоится встреча Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. По ее итогу предполагается подписание совместных двусторонних документов.