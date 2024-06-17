Сегодня на чемпионате Европы по футболу в Германии проходят заключительные матчи 1-го тура.

В Дортмунде в группе «F» встречались сборные Турции и Грузии.

Турция победила со счетом 3:1. Мерт Мюльдюр на 25-й минуте открыл счет в матче. Но через семь минут Георгес Микаутадзе восстановил равновесие.

Сборная Турции добыла победу во втором тайме благодаря голам Арда Гюлера на 65-й минуте и Керема Актюркоглу на 7-й добавленной.

Стоит сказать, что Грузия в своем дебютном матче на Евро сыграла достойно и могла вырвать даже ничью.