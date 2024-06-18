В НАТО новая штабная структура

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил формирование в немецком Висбадене штабной структуры по обеспечению логистики поставок оружия в Украину. Об этом руководитель американского внешнеполитического ведомства сказал на совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции по итогам переговоров в Вашингтоне.

"Мы в качестве альянса берем на себя очень серьезные обязательства на будущее. Мы демонстрируем постоянную поддержку Украине и обеспечиваем прочный мост к ее членству в альянсе. Мы создаем командование НАТО в Висбадене, координируем подготовку, военную помощь, передачу, ремонт, обслуживание техники", - отметил он.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО выделит несколько сотен офицеров для штабной структуры в Висбадене по обеспечению логистики поставок оружия в Украину.