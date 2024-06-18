Белый дом о Нетаньяху: Понятия не имеем, о чем он говорит

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Она заявила, что у американской стороны нет понимания, о чем говорит глава израильского правительства.

"Мы понятия не имеем, о чем он говорит. Мы действительно понятия не имеем. Одна поставка оружия задерживается. В остальном все идет как обычно", — заявила она.

Недавно США сообщили о снятии санкций на поставки оружия в Израиль после того, как Нетаньяху предупредил Энтони Блинкена на прошлой неделе, что в случае продолжения санкций он публично выступит против администрации, обвиняя ее в подрыве оборонных возможностей Израиля.

Ранее Нетаньяху ранее сделал заявление относительно поставок оружия из США, рассказав о своем недавнем разговоре с госсекретарем Энтони Блинкеном во время его визита в Израиль.